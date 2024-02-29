الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

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الخميس، 29-02-2024 12:19 م

عاجل الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات أمنيّة خاصة نفّذت مساء الأمس مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين ( ممن جرى نشر صورهم وتعميمها ) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليه .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب ( عبد الكريم سليمان صغير الغياث ) والمطلوب ب 9 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية .

وأشار إلى أنّ التحقيقات والعمل مستمر لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم .

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