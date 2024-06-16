عاجل الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء اخمدت اليوم حريق أتى على اعشاب جافة تقدر بمساحة (70) دونم بمنطقة بيرين، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح.وأهابت المديرية بالمواطنين، ضرورة عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة، أو رمي أعقاب السجائر، والتخلص من النيران بعد التنزه بطريقة سليمة وكاملة، عن طريق غمرها بالمياه او التراب، والتأكيد على اتباع الإرشادات عند التعامل مع مصادر الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.