عاجل القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية

الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لعائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية إلى مدينة الحسين الطبية.

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وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء 5 أفراد من عائلة أردنية عبر طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، مضيفاً أن حالة اثنين من المصابين حرجة، فيما تبين أن الحالة العامة للثلاثة الآخرين متوسطة.



من جهتهم، عبر ذوو العائلة عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.