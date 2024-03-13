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الأربعاء، 13-03-2024 03:36 م

عاجل توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

_تلقي_رشوة


الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف من أمانة عمان الكبرى يعمل مدخل بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بجنحة تقاضي رشوة من أحد المواطنين . اضافة اعلان


وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ الرشوة الذي طلبه 
مصدر مسؤول بالهيئة أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته .

 




 

 


 

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