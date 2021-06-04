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الجمعة، 04-06-2021 12:45 ص

عاصفة الكترونية على مواقع التواصل لانصاف الاطباء ووزارة الصحة توضح التفاصيل للوكيل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تداول ناشطون عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هاشتاغ ( اطباء مش عبيد وراتبي حقي ) وذلك ضمن عاصفة الكترونية عصفت بمواقع التواصل طالب فيها الاطباء بانصافهم وحفظ حقوقهم .

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وفي تفاصيل الموضوع فقد نشر العديد من الاطباء توضيحات حول ضياه لحقوقهم الوظيفية والمالية اثناء عملهم حيث قال احدهم " الطبيب المقيم هو طبيب مزاول للمهنة، يحق له ما يحق لكل عامل في أي مجال آخر و هذه القوانين الجائرة هي سبب في تراجع منظومتنا الصحية لتسببها في هجرة الأطباء للبحث عن أبسط حقوقهم " . 

 

وقال طبيب اخر " بخلوك توقع عقد 5 سنوات وتشتغل لمدة قد تصل إلى 100 ساعة أسبوعيًا، وتتحمل مسؤولية أي خطأ أو تقصير بحدث، وكل هاذ ببلاش "Unpaid" . 

 

الوكيل الاخباري ولأهمية الموضوع تواصل مع الجهات الصحية المعنية في وزارة الصحة للوقوف على تفاصيل الموضوع .

 

امين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات اجاب على اسئلة الوكيل الاخباري حول المشكلة وقال ان هؤلاء الاطباء هم الذين يطلبون التخصص وليس من الوزارة نفسها ويكون طلبهم للتخصص على حسابهم الشخصي مؤكدا ان هذا الاجراء قانوني ومعمول به في وزارة الصحة والقطاع الخاص والخدمات الطبية ايضا .

 

واكد زريقات بان الخريجين من طلبة الطب ليس عليهم اي التزام أمام الوزارة او الجهة التي تدرب بها على عكس ما يشاع .

 

واضاف زريقات في معلومة مهمة بان موظفي وزارة الصحة من الاطباء يتنافسون سنويا في موعد التقدم لبرنامج الإقامة للتخصصات حسب الاحتياجات بالتزامن مع تامينهم بالمخصصات المالية من رواتب وعلاوت بعد تحصيل القبول . 

 




 

 


 

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