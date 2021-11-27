عاملون في بلدية معان يعتصمون للمطالبة بتحسين ظروفهم

الوكيل الاخباري- اعتصم العشرات من العاملين في بلدية معان الكبرى ،السبت، أمام مبنى دائرة الخدمات العامة التابعة للبلدية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.



وطالب المعتصمون بإعادة صرف مكافأة شهرية بقيمة 65 دينارا كانت تصرف لهم خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنه تم توقيف المكافأة منذ شهر آب الماضي، رغم أنها كانت تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.



وأوضح المعتصمون، أن مطالبهم بإعادة صرف المكافأة تأتي أسوة بموظفين آخرين في البلدية ما زالوا يتلقون تلك المكافأة، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين والموظفين في الحوافز والمكافآت.



من جهته بين رئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج، أن القوانين والأنظمة المعمول بها تجيز منح مكافأة على العمل الإضافي للعاملين في البلدية، وأنه لا توجد بنود تمنح مكافآت أخرى مقطوعة شهريا.



وأشار إلى أن بعض القرارات المتعلقة بهذه القضية حصلت في فترات سابقة، وبدون سند قانوني، كما أن مكافأة العمل الإضافي تمنح حاليا للعاملين الذين ينفذون مهمات وظيفية وخدمية ضمن الشروط المتبعة.

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