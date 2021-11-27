السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 12:59 م

عاملون في بلدية معان يعتصمون للمطالبة بتحسين ظروفهم

بلدية معان الكبرى -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري- اعتصم العشرات من العاملين في بلدية معان الكبرى ،السبت، أمام مبنى دائرة الخدمات العامة التابعة للبلدية للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وطالب المعتصمون بإعادة صرف مكافأة شهرية بقيمة 65 دينارا كانت تصرف لهم خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنه تم توقيف المكافأة منذ شهر آب الماضي، رغم أنها كانت تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح المعتصمون، أن مطالبهم بإعادة صرف المكافأة تأتي أسوة بموظفين آخرين في البلدية ما زالوا يتلقون تلك المكافأة، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين والموظفين في الحوافز والمكافآت.

من جهته بين رئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج، أن القوانين والأنظمة المعمول بها تجيز منح مكافأة على العمل الإضافي للعاملين في البلدية، وأنه لا توجد بنود تمنح مكافآت أخرى مقطوعة شهريا.

وأشار إلى أن بعض القرارات المتعلقة بهذه القضية حصلت في فترات سابقة، وبدون سند قانوني، كما أن مكافأة العمل الإضافي تمنح حاليا للعاملين الذين ينفذون مهمات وظيفية وخدمية ضمن الشروط المتبعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

61a23dbe0a018

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كورونا 6

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

1-337

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

10202123152942102732076

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

أخبار متعلقة
1-746565

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع