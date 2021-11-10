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الأربعاء، 10-11-2021 04:39 م

عاملو أونروا يعلقون الدوام الثلاثاء المقبل

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الوكيل الاخباري- جدّد رؤساء اتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمسّكهم بالتصعيد ضد إدارة الوكالة لرفضها الاستجابة لمطالبهم، معلنين تعليق الدوام ساعتين في مناطق العمليات جميعها الثلاثاء المقبل.

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وقالوا في بيان صادر عن رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة (عمّان)، الرئاسة العامة (غزة)، إنهم عقدوا اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة المستجدات والوقوف على تداعيات الأزمة مع إدارة الوكالة بعد الشروع في نزاع عمل.

وأكد رؤساء الاتحادات على التمسك في المطالب الخمسة المعلن عنها – موضوع الخلاف والنزاع والمتمثلة في إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي "أونروا" وإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين وبأثر رجعي، ورفع مساهمة الإدارة في صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وفقاً لاتفاق بيروت 2019، وصرف رواتب شهري 11 و 12 دون تأخير أو تجزئة، وفتح باب التعيين أمام أبناء اللاجئين في جميع الأقاليم، وتثبيت العاملين على نظام العقود المؤقتة والمياومة بحيث لا تزيد نسبة البدلاء عن 7.5%.

 

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