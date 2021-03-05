عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

الوكيل الإخباري - عبّر عامل وطن عن استيائه ، حيال سلوكيات مواطنين ، تتمثّل بعدم رمي مخلفات وجباتهم في "الحاويات " المخصصة لذلك.

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وطالب عامل وطن الأردنيين ، من خلال مقطع "فيديو "، بالعمل على الالتزام بالنظافة في الأماكن العامة ، واعتبرها مخالفة واضحة ، وقال " المشكلة الكبيرة أنها الحاوية جنبك ما بتتعدى 10 أمتار".

ولفت ، أن هذا الأمر بات مشهدا يوميا متكررا، ويجدر على المواطنين عدم رمي تلك المخلفات في الشوارع ، حيث تتواجد "الحاويات" في أماكن متفرقة .

وتابع " أخوي انت أكلت وخايف من المخالفة .. صحة وعافية وهاي من أكبر المخالفات والحاوية جنبك وما بتتعدى 10 أمتار ".







