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الخميس، 13-01-2022 01:57 م

عامٌ على انطلاق برنامج التطعيم في الأردن.. "الوكيل" ينشر أبرز المحطات

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الوكيل الإخباري - يوافق اليوم رسميا ذكرى مرور عام على إعلان بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن ضد فيروس كورونا المستجد.

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ويستعرض "الوكيل الإخباري"، أبرز المحطات التي مرت بها المملكة خلال هذا العام، أُعطيت فيه أكثر من 8.921 مليون جرعة من لقاحات كورونا.


وتعاقد الأردن على تأمين أكثر من 17.5 مليون جرعة لقاح، وصل إلى الأردن منها 11.5 مليون جرعة، وفقا لوزارة الصحة.


وبحسب الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تم تطعيم نحو 4 مليون و493 ألف و514 شخص بالجرعة الأولى، فيما تم إعطاء الجرعتين لنحو 4 ملايين و88 ألف و329 شخص، كما تلقى نحو 341 ألف شخص الجرعة الثالثة المعززة لغاية يوم أمس.


ولما تبيّن أنه ولمواجهة الوباء وتحصين الأشخاص ضد المتحورات والموجات المتلاحقة من الفيروس بدأت وزارة الصحة في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات في الرابع عشر من شهر تشرين ثاني الماضي.


وخلال فترة عام على بدء عملية التطعيم حصل نحو 3 ملايين و735 ألف و952 أردني على جرعة واحدة على الأقل، فيما تم تطعيم نحو 757 ألف و562  شخص غير أردني بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الموجودة في الأردن، بحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.


وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت كل من لقاحات (فايزر/ بيونتيك، سينوفارم، سينوفاك، جونسون آند جونسون، سبوتنيك V، موديرنا) للاستخدام في الأردن، في الوقت الذي بدأت فيه الحملة الوطنية للتطعيم في المملكة بلقاحي سينوفارم الصيني وفايزر الأمريكي بعد وصول الدفعات الأولى من اللقاحين في 10 و11 كانون الثاني 2021. 


وكان مدير الخدمات الطبية الملكية الأسبق الدكتور داود حنانيا (86 عاما)، أول من تلقى اللقاح في الأردن بالتزامن مع بدء الحملة الوطنية للتطعيم.


وأثمرت الجهود الوطنية خلال العام الماضي وحتى اليوم في زيادة الإقبال على المطاعيم بعد عمل مضني من كافة الجهات المعنية في توعية المواطنين بإيجابية المطاعيم وقدرتها على مكافحة الفيروس وتقليل نسبة الخطورة ودخول المستشفيات.


واستمرارا للجهود الملكية المبذولة في تأمين اللقاحات تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لقاح كورونا في 14 كانون الثاني 2021، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي، قبل أن يتلقى ولي العهد أول أمس الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاحات في خطوة تستهدف تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة.


ولا يمكن إغفال جهود المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ خلية عمليات أزمة كورونا الذي عمل كضابط إيقاع في إدارة الحملة الوطنية للتطعيم بالشراكة مع وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمتطوعين.


ومنذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في آذار 2020 وحتى أمس الأربعاء، سجل الأردن 1088329 حالة، فيما وصل عدد الوفيات التراكمي إلى 12932، وفق بيانات وزارة الصحة.

 




 

 


 

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