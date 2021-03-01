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الإثنين، 01-03-2021 03:36 م

عام على مرور مؤتمر سعد جابر الصادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يصادف تاريخ يوم غد الثلاثاء 03/02 ذكرى مرور سنة على اعلان وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر عن تسجيل إصابة اول مواطن أردني بفيروس كورونا.
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 وقال جابر في ذلك الوقت بمؤتمر صحافي ان "الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا عاد من إيطاليا قبل نحو اسبوعين وحضر للمستشفى بعد ان ظهرت عليه اعراض هذا الفيروس".

واضاف حينها انه تم اخضاعه للفحوصات المختبرية التي اكدت بانها إيجابية حيث قمنا بالتحفظ عليه بالحجر الصحي بإشراف فريق طبي .

يشار انه وفق احصائيات وزارة الصحة فقد بلغت عدد الاصابات بكورونا " النشطة " في المملكة لغاية مساء امس 37790 اصابة نشطة منذ بدء الجائحة ، حتى لحظة كتابة الخبر . 

 




 

 


 

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