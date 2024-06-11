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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 02:02 م

عباس: الشعب الفلسطيني يعاني من ظلم الاحتلال.. ويجب وقف الحرب على غزة فورا

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يعاني في قطاع غزة والضفة الغربية من ظلم الاحتلال في الحرب والتضييق المستمر والحرمان.

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وقال عباس، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي تستضيفه المملكة، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة تسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين هناك.

 

ودعا إلى حشد الدعم الدولي من أجل استئناف عمل المنظمات الأممية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد والمستلزمات الطبية.

 

وحث الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي على دعم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، ودعم إجراء صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل.

 

وشكر عباس في ختام كلمته المملكة على جهودها المستمرة في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

 




 

 


 

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