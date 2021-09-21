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الثلاثاء، 21-09-2021 03:26 م

عبد الحكيم الهندي رئيسا لجمعية الفنادق الأردنية بالتزكية

عبد الحكيم


الوكيل الإخباري - أعادت الهيئة العامة لجمعية الفنادق الأردنية انتخاب عبد الحكيم الهندي رئيسا لمجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية بالتزكية.

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كما فاز بعضوية مجلس إدارة الجمعية كلا من طريف الطباع وطايع صوفان ومي سمور حسين هلالات و أيمن رشيد مجدي طوال ومحمد قاسم وخلدون الزعبي .


وتعتبر جمعية الفنادق الأردنية عضوا في العديد من الجمعيات والفعاليات السياحية الوطنية والعالمية مثل الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم والاتحاد العربي للفنادق والسياحة وهي من الداعمين الرسميين لهيئة تنشيط السياحة الأردنية وبرامجها ونشاطاتها.

 

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