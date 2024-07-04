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الخميس، 04-07-2024 07:36 م

عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من الأردن إلى شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي شمال قطاع غزة، تتكون من 50 شاحنة.

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وسيرت القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة.


وحملت القافلة طرودا غذائية أساسية ووجبات غذائية للأطفال ومستهلكات ومستلزمات طبية والأدوية، ليصار توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان صحفي إن الجهود الأردنية مستمرة في إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية المتنوعة لأهلنا في قطاع غزة.


وأشار إلى أنه تم إرسال القافلة إلى شمال القطاع نظرا للنقص الحاد في الغذاء والدواء والماء؛ لضمان استمرارية نواحي الحياة لديهم.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم بلغ 2424 شاحنة فضلا عن 53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال خدمة "كليك" على الاسم "JHCOGAZA"، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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