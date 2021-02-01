عبيدات : الأردن سيشهد وفرة في اللقاحات خلال الأسابيع القليلة القادمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الاثنين، إن الأردن سيشهد وفرة في اللقاحات خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بناء على اتفاقيات وقعت مع شركات تنتج المطعوم المضاد لفيروس كورونا."الأسابيع القليلة القادمة سنشهد وفرة في اللقاحات، بحسب التفاهمات والاتفاقيات مع الشركات المختلفة. شركة فايزر ستزود الأردن من 15 شباط/فبراير بكميات جديدة وبشكل مستمر وأسبوعيا وسنصل إلى حوالي 300 ألف جرعة مع نهاية شهر آذار/مارس المقبل"، وفق عبيدات.وقال إن "ائتلاف كوفاكس أبلغنا بوصول 500 إلى 650 ألف جرعة من اللقاحات مع بداية الربع الثاني من العام الحالي"، مشيرا إلى "مفاوضات جادة للحصول على كميات كبيرة من اللقاح الصيني سينوفارم".ولفت النظر إلى أن "لا فرق بين اللقاحات التي تأتي للأردن" ويرى أن "اللقاحات يجب أن يتوفر فيها عنصران الفاعلية والمأمونية".وتلقى نحو 40 ألف شخص في الأردن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، منذ أن أطلقت المملكة حملة التطعيم في 13 كانون الثاني/يناير الحالي. وفي هذا الصدد، قال عبيدات، إنه "رقم غير كاف".وقال إن زيادة عدد المتلقين للمطعوم تتطلب "وفرته واستعداد الناس لأخذه والأمور اللوجستية المسؤولة عنها الحكومة وهي من الأفضل"."نستطيع إعطاء 50 ألف جرعة عندما يتوفر اللقاحات بشكل كاف"، وفق عبيدات، الذي أشار إلى "شح في كميات اللقاحات في العالم".وتحدث عبيدات عن وصول 20 ثلاجة إضافية ستوزع على المراكز المختلفة لغايات حفظ المطاعيم، خلال 10 أيام، تضاف إلى 29 ثلاجة موجودة لتأمين درجة حرارة منخفضة تصل إلى 80 تحت الصفر.وقال إن الأردن ما زال في الموجة الأولى من الفيروس ويتعافى منها حاليا، موضحا أن المملكة تشهد منذ 9 أسابيع "انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس".