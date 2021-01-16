السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 04:14 م

عبيدات : الأردن ما زال معرضا للزيادة في انتشار الفيروس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الصحة نذير عبيدات أن الوباء ما زال يفتك بالأرواح في العالم، مما جعل الكثير من الدول تفرض إجراءات قاسية.
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وأكد أنه بالرغم من التحسن في الوضع الوبائي، إلا أن الأردن ما زال معرضا للزيادة في انتشار الفيروس، حيث أن البلاد في مرحلة الانتشار المجتمعي.

وتابع وزير الصحة، أن الأردن ما زال يراقب آثار سلالة كورونا الجديدة على سرعة انتشار الوباء.

وأردف أنه بعد إعلان الحكومة إجراءات تخفيفية، فإن ذلك يجب أن يتزامن مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

وقال إن الظروف الصحية السائدة تحتم على الجميع الالتزام، للحفاظ على استمرارية الحياة في القطاعات كافة.

ولفت انه يجب أن يتزامن البدء ببرنامج التطعيم الوطني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المفروضة من قبل الحكومة.

 




 

 


 

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