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الثلاثاء، 21-05-2024 10:29 ص

عبيدات: الجامعة الأردنية ماضية في تعزيز مسيرة الديموقراطية

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الوكيل الاخباري- بدأت اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة، وبلغ عدد الطلبة ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات 48286، في أجواء تمثل النزاهة والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات، لمنح الطلبة حق اختيار ممثليهم في المجلس.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات "إن الجامعة الأردنية ماضية في تعزيز مسيرة الديموقراطية في الأردن، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، باعتبار الطلبة قادة المستقبل والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي".


وقد بلغ عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا و269 أنثى.

 




 

 


 

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