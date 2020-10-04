عبيدات: الحظر الشامل في هذه المرحلة لن يفيد

الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، أننا نمر في مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة بعدد الإصابات، ولا احد يستطيع التنبؤ كم ستكون هذه الزيادة فذلك يعتمد على عدة عوامل منها نسبة التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، والوقاية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، إضافة إلى عمل فرق الرصد والتقصي الوبائي.

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وأكد عبيدات في تصريح صحفي، أن طريقة عمل الفحوصات في مرحلة الانتشار المجتمعي تكون مختلفة فاللامركزية في عمل الفحوصات أمر مهم، لذلك تم التوصية بان يكون هناك محطات ثابتة للفحص، و المختبرات يجب أن تكون موزعة على المحافظات واخذ العينات وإجراء الفحوصات المخبرية يجب أن لا يكون مركزيا.



وأضاف عبيدات أن وزارة الصحة قامت بفتح مختبرات في عدة مدن ، و سيتم العمل على انشاء مختبرات جديدة خلال الأيام القريبة القادمة .



وقال عبيدات إن إجراءات الحظر الشامل لم تعد تعطي نفس النتيجة في مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء وفعالية هذه الإجراءات لم تعد كما كانت في السابق .



وأكد عبيدات أن فرق الرصد والتقصي الوبائي تقوم بالاتصال بالمصابين حيث أن كل النتائج الايجابية تصل إلى مديرية الأمراض السارية ما يسهل التواصل مع المخالطين للشخص المصاب وتقوم بإجراء الفحوصات لهم ولكن في بعض الحالات فرق الرصد والتقصي لا تستطيع معرفة الأشخاص المخالطين للمصاب، لذلك على الأشخاص اللذين يعانون من أعراض أن يقوموا بالمبادرة بالاتصال على أرقام وزارة الصحة أو إجراء الفحوصات من خلال محطات الفحص الثابتة لإجراء الفحوصات اللازمة.



