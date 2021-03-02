عبيدات : السلالة البريطانية هي السائدة بعمّان والمحافظات المتاخمة لها

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات،ان السلالة البريطانية هي السائدة في العاصمة عمّان والمحافظات المتاخمة لها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بجهود هامة ومكثفة من أجل أن يكون هنالك وفرة في المطاعيم.وعن المطاعيم، قال عبيدات إن هنالك منافسة قوية في الحصول على المطاعيم بين الدول ووضعنا في وفرة المطاعيم يتمثل بان الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر، وائتلاف كوفكس بمقدار مليوني جرعة موزعة بانتظام في عام 2021، مشيرا إلى أنه وصل الأردن آخر أسبوع 34 ألف جرعة من فايزر، وسيتم مضاعفة العدد خلال الأشهر القادمة.وعن الاتفاقية مع ائتلاف كوفاكس، قال إنها تغطي 10% من السكان أي حوالي مليوني جرعة، مبينا أن المطاعيم ستصل في الشهر الحالي وكما ستصل دفعات من شركة استرازينيكا بعدد جرعات بلغ 194 ألف جرعة، و75 ألف جرعة عبر اتفاقية مع شركة هندية، مبينا أنه تم دفع جزء من أثمان هذه المطاعيم.هنالك مفاوضات غير منتهية لتوفير مطاعيم إضافية من خلال عدة شركات، وفق عبيدات.