الثلاثاء 02-02-2021
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الثلاثاء، 02-02-2021 05:42 م

عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن القرار يتجه لعودة التعليم الوجاهي في وقته بالتدرج بطريقة الهايبرد وهذا ما يمكن أن يجعل العودة أمنة ، مع تقييم الأمور خلال أسبوعين وفي حال بقيت في الإتجاه الصحيح من الناحية الوبائية فسيتم فتح قطاعات أخرى . 
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وبين أن التدرج في فتح القطاعات يعطي أولويات من حيث أهمية هذا القطاع وتأثيره على المنحنى الوبائي ، لافتا ان وزارتي العمل والصناعة وضعتا برتوكولا للعودة الآمنة للقطاعات . 

ومن حيث المبدأ نوه عبيدات في تصريحات صحفية ، أن العودة للحظر الشامل قرار صعب على الحكومة التي كانت شجاعة في عدم الإتجاه له ، وحظر الجمعة ممكن ان يقر وفقا لتطورات الحالة الوبائية .

 




 

 


 

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