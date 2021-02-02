عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن القرار يتجه لعودة التعليم الوجاهي في وقته بالتدرج بطريقة الهايبرد وهذا ما يمكن أن يجعل العودة أمنة ، مع تقييم الأمور خلال أسبوعين وفي حال بقيت في الإتجاه الصحيح من الناحية الوبائية فسيتم فتح قطاعات أخرى .وبين أن التدرج في فتح القطاعات يعطي أولويات من حيث أهمية هذا القطاع وتأثيره على المنحنى الوبائي ، لافتا ان وزارتي العمل والصناعة وضعتا برتوكولا للعودة الآمنة للقطاعات .ومن حيث المبدأ نوه عبيدات في تصريحات صحفية ، أن العودة للحظر الشامل قرار صعب على الحكومة التي كانت شجاعة في عدم الإتجاه له ، وحظر الجمعة ممكن ان يقر وفقا لتطورات الحالة الوبائية .