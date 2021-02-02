عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

الوكيل الاخباري -
قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن القرار يتجه لعودة التعليم الوجاهي في وقته بالتدرج بطريقة الهايبرد وهذا ما يمكن أن يجعل العودة أمنة ، مع تقييم الأمور خلال أسبوعين وفي حال بقيت في الإتجاه الصحيح من الناحية الوبائية فسيتم فتح قطاعات أخرى . اضافة اعلان
وبين أن التدرج في فتح القطاعات يعطي أولويات من حيث أهمية هذا القطاع وتأثيره على المنحنى الوبائي ، لافتا ان وزارتي العمل والصناعة وضعتا برتوكولا للعودة الآمنة للقطاعات .
ومن حيث المبدأ نوه عبيدات في تصريحات صحفية ، أن العودة للحظر الشامل قرار صعب على الحكومة التي كانت شجاعة في عدم الإتجاه له ، وحظر الجمعة ممكن ان يقر وفقا لتطورات الحالة الوبائية .