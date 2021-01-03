عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

الوكيل الاخباري -

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كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، عن وجود مفاوضات مع شركة فايزر لزيادة المطعوم ليصبح 2 مليون جرعة، بعد أن تم الإتفاق على تأمين الأردن بمليون جرعة من اللقاح.وقال عبيدات خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد إن وزارة الصحة والحكومة منذ البداية تم الاتفاق على تنويع مصادر مطعوم كورونا، وهذا ما تم الإتفاق عليه والانضمام إلى إئتلاف كوفيد.وحول اختيار أخذ مطعوم كورونا، شدد عبيدات على أنه حتى الآن يؤيد أن يكون أخذه اختياريا، رغم أن قانون الصحة العامة يمنح وزارة الصحة صلاحية إعطاء اللقاح للمواطنين بشكل إجباري، مؤكدا أنه يفضل أن يعطى اللقاح اختياري ومجاني.وأكد عبيدات أن الإشاعات حول لقاح كورونا غير صحيحة، وأخذ المطاعيم أمر ضروري .