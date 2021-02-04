عبيدات: القرارات الأخيرة زادت الإصابات

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الدراسات تشير إلى أن عودة العمل في كل القطاعات للعمل، فيها خطورة على زيادة انتشار الجائحة، مؤكدا أنه في حالة تحسن الوضع الوبائي أو بقي كما هو، سيكون المجال مفتوحًا لفتح القطاع الذي يليه، إذا كان التقييم إيجابي، ومن الصعوبة إعطاء تاريخ محدد لفتحها.وأعرب عن قلقه من الأيام الأربعة الماضية، حيث كان هناك ارتفاعات وقفزات بأعداد الإصابات، حيث ارتفعت من 3.5 % إلى 5.75 %، إلا أنه أضاف “ليست مخيفة، لكن من الضرورة أخذها بعين الاعتبار”، منوهاً الى ان أسباب زيادة نسبة الإصابات بـ”كورونا”، إلى جملة أسباب منها: التسرع بفتح بعض القطاعات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتقليص الحظر الليلي ساعتين، وتوقيف حظر يوم الجمعة.