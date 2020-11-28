عبيدات: النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة النظر

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم السبت، إن النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة نظر، مضيفاً أن وزارة الصحة تسعى لتحقيق الخدمات الأنموذج للمواطنين في الكرك والمحافظات كافة.

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وأوضح خلال لقاء مع عدد من نواب الكرك ومدير صحتها وزيارته لمستشفى الكرك الحكومي، أن الأردن يمتلك كفاءات، وليس من الممكن اللجوء لإحضار أطباء من جنسيات أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لحل مشكلة نقص الاختصاصات في مستشفى الكرك والذي سيحتاج فترة من الزمن.



وذكر أن نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة خلال الأيام الحالية في مستشفيات الأردن لا تزيد عن 52%.



وقال إن التأمين الصحي الشامل، غاية مثلى ويسعى الجميع لتحقيقها.



