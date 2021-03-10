عبيدات : الوضع سيخرج عن السيطرة اذا لم نتخذ هذه الاجراءات

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة نذير عبيدات أن الأردن يشهد موجة ثانية من الوباء، حيث وصل عدد الإصابات اليومية لأكثر من 7 آلاف، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام المقبلة، وكذلك ارتفاع نسبة الإدخال للمستشفيات في الموجة الحالية (الثانية)، مقارنة بالموجة الاولى.ولفت إلى إمكانية انخفاض أعداد الإصابات منتصف شهر نيسان المقبل، قائلًا: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف لتسطيح المنحنى الوبائي، ولكي يستطيع القطاع الصحي التعامل مع حالات ازدياد أعداد الإصابات.وحول الإجراءات التقييدية، التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، قال عبيدات إن الحكومة استبعدت إجراء حظر شامل لمدد طويلة، رغم أن عدداً من الدول اتخذت مثل تلك الإجراءات، مشددًا على أن الحكومة تراعي عند اتخاذ أي قرار الموازنة بين صحة المواطن والوضع الاقتصادي للمملكة.وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بعمل دراسات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة اكسفورد، أظهرت أنه في حال بقي الوضع في المملكة على ما هو عليه (دون إجراءات تقييدية)، فإن الوضع سيكون خطيرًا، ومن الممكن أن يخرج عن السيطرة (قبل اتخاذ قرار حظر يوم الجمعة)، موضحًا في الوقت نفسه "أن هناك عدم التزام من المواطنين بإجراءات السلامة العامة".