عبيدات: تطبيق البروتوكولات الصحية السبيل الوحيد للعودة الآمنة للطلبة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أن تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد هو السبيل الوحيد لتوفير بيئة آمنة لعودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي.



وحسب بيان الجامعة، اليوم الأربعاء، شدد عبيدات، خلال لقائه أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الطب وطب الأسنان وعلوم التأهيل والصيدلة والتمريض، على ضرورة تطبيق جميع إجراءات خارطة الطريق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً، والهادفة إلى تحقيق العودة الآمنة للطلبة للعام الجامعي (2021 / 2022) في جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للدرجات العلمية والمستويات الدراسية كافة.



وبين أن تلقي لقاح كورونا من أهم العوامل في عودة الحياة لطبيعتها لاسيما الحياة الجامعية وعودة الطلبة الى المقاعد الدراسية في بيئة آمنة تتوفر فيها جميع الاشتراطات الصحية اللازمة، مبيناً أن مركز التطعيم الذي دأبت الجامعة على إنشائه منذ بداية الجائحة، سيكون متاحا أمام الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة لتلقي اللقاح.

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