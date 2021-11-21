عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة السابق نذير عبيدات إن تطعيم فئة الطلاب من (١٢-١٨) سنة مصلحة وطنية.



وأضاف أن الدراسات والدلائل الطبية تشير إلى أن هذه الفئة يجب أن تأخذ المطاعيم.



وأكد أن الاهالي الذين لديهم أطفال في المدارس، هم الاكثر إصابة بفيروس كورونا، مضيفا: "الطلاب مصدر عدوى لأهاليهم".



وتابع: " صحيح أن نسب الوفيات والإصابات بين الأطفال أقل من غيرهم، لكن هذا لا يعني عدم تسجيل وفيات واصابات بينهم، أو تأثرهم بالمرض".



وحول الوضع الوبائي، أوضح أن أرقام الموجة الحالية من كورونا لن تصل إلى الأرقام التي سجلت في الموجتين الأولى والثانية



وأفاد أن المستشفيات قادرة على التعامل مع الإصابات، بسبب توفر عدد كبير من الأسرة.



وشدد على أن الاغلاقات ليست حلاً يشفي "الغليل"، مبينا أن الاصابات تعود للارتفاع فور انتهاء الاغلاقات.

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