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الثلاثاء، 09-03-2021 10:09 ص

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريحات اذاعية عبر اذاعة الامن العام ان الحالة الوبائية في تطور وتحت المراقبة وان حالات الاصابة بكورونا لن تزيد حسب التوقعات عن الارقام التي سجلت امس .

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واكد عبيدات ان الوضع الوبائي الحالي بحاجة الى المزيد من الالتزام والتقيد بوسائل الوقاية واشار ان المطاعيم تحتاج الى وقت لتظهر فعاليتها . 

 

ولفت عبيدات الى ان هناك تقييما نهائيا للوضع الوبائي لاصدار قرارات هامة ومنها زيادة ايام الحظر الشامل وهذا امر هام جدا للصحة العامة حسب تصريحات عبيدات . 

 

وكانت المملكة قد سجلت امس 7413 اصابة بكورونا . 

 

 


 




 

 


 

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