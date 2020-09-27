الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 10:35 م

عبيدات : توصيات ستصدر قريباً عن لجنة الاوبئة

920202710830428941527


الوكيل الاخباري - اكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان وباء كورونا سنبقى نتعايش معه لعدة أشهر ولفترة طويلة، ويجب علينا أن نتعايش مع الوباء ولا نقف مكتوفي الأيدي لتقليل عدد الإصابات والحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة  أجمعت على مسألة التعايش مع كورونا، وأن هناك توصيات ستصدر قريبا عن اللجنة.
اضافة اعلان

ودعا الأردنيين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

وكشف عبيدات عن توجه الحكومة إلى التوسع بقرار الحجر المنزلي لمصابي كورونا، حيث سيشمل الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
9202027141945879049231

اجتماع للجنة الاوبئة وتوصيات هامة اليوم

ج

فتح حدود جابر أمام الشاحنات اليوم

920202020348804531987

لجنة الأوبئة: هذا الامر سيعقد الحالة الصحية بالاردن

920201920920844311381

لجنة الاوبئة : مصدر الإصابات بكورونا أصبح داخلياً

8202016202930963879552

عبيدات يحذر من الوصول لهذه المرحلة

8202030112011361027792

هام لأولياء امور الطلبة حول ارتداء الكمامات بالمدارس