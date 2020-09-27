عبيدات : توصيات ستصدر قريباً عن لجنة الاوبئة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





اكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان وباء كورونا سنبقى نتعايش معه لعدة أشهر ولفترة طويلة، ويجب علينا أن نتعايش مع الوباء ولا نقف مكتوفي الأيدي لتقليل عدد الإصابات والحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة أجمعت على مسألة التعايش مع كورونا، وأن هناك توصيات ستصدر قريبا عن اللجنة.ودعا الأردنيين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.وكشف عبيدات عن توجه الحكومة إلى التوسع بقرار الحجر المنزلي لمصابي كورونا، حيث سيشمل الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا.