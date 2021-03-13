عبيدات في مستشفى السلط بعد أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني -أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، أن وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات يتواجد في مستشفى السلط الحكومي ، للوقوف على حيثيات إنقطاع الاوكسجين عن مرضى كورونا في قسم العناية الحثيثة.

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ولفت دودين ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزير الصحة ، سيتعامل مع الحادثة بشفافية ، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحادثة، فور الحصول على المعلومات.

وكانت أنباء تحدّثت عن انقطاع الأوكسجين في قسم العناية الحثيثة في مستشفى السلط الحكومي عن مرضى كورونا ، نتيجة لخلل فني ، حيث تواجد رجال الأمن في المكان، تحسّبا من الإرباك .

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