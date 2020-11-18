عبيدات: لا يوجد مستشفى بالأردن خال من كورونا

الوكيل الإخباري - شدد وزير الصحة نذير عبيدات، أن حالة الطمأنينة الكاملة لدى الحكومة، ستنشأ فقط عند تسطيح المنحنى الوبائي.

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وقال عن التجمعات الانتخابية الاخيرة "انطباعي أننا لن نشهد قفزات في الاصابات بسببها، وفرضنا الحظر الشامل مؤخرا بسبب التجمعات الكبيرة فلم يكن بالإمكان إغماض الأعين عنها.



وأضاف بشأن فرض الحظر الشامل مجددا" لا نفكر بالحظر الشامل الآن، وأي تطورات تجري حسب ما يقتضيه الحال."



وبين عبيدات أن نسبة الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج ما تزال تتراوح بحدود 5%، فيما أشار إلى أن هناك نسبة إصابات بين الكوادر الصحية كثيرة، لكنها ليست أكثر من دول العالم ومردها إلى عدم الالتزام في بعض المؤسسات الصحية التي لا ينحصر عملها في الكورونا "، وقال"لا يوجد مستشفى خال من كورونا".



