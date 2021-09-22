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عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

الأربعاء، 22-09-2021 10:06 ص

عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات إن آثار كورونا ستمتد لعشر سنوات وعلينا ان نلتقط الفرص منها ومواكبة التغير التكنولوجي ويجب النظر للجامعات بشكل مختلف.

وأضاف في لقائه الاول مع اعضاء هيئة التدريس في الكليات الانسانية، لن نُعد الطلبة كموظفين بل كاصحاب مهارات ورؤيا للحياة.

وأكد سنبذل كل ما بوسعنا لتقديم تعليم افضل ويجب اعادة النظر ببرامج التعليم، وننتظر طلبتنا بكل حب، ولكن لن نسمح بالمس بكرامة هيئة التدريس.

وشدد على جاهزية الجامعة لاستقبال الطلبة، مقرا بوجود تحديات لا يمكن اقصاؤها عن التفكير لان الخطورة في العودة الآمنة موجودة وستسعى الجامعة للحفاظ على تطبيق البرتوكولات الصحية قدر الامكان.

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