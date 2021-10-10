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الأحد، 10-10-2021 08:56 ص

عبيدات: لولا نجاح الأردن لما عاد طلبة المدارس والجامعات

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الوكيل الاخباري– هنأ رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد،  الطلبة القدامى والجدد، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 والعودة إلى الدراسة الوجاهية الآمنة.

وقال عبيدات “إنه مع بدء العام الدراسي الجديد لا يسعني الا أن اتقدم بخالص التهنئة متمنياً أن يكون هذا العام مفعماً بالجد والاجتهاد والنشاط، واتمنى أن تكون هذه العودة تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها في كل مجالات الحياة”.

وأضاف أنه وبجهود الدولة الأردنية بكل مفاصلها استطاع الاردن أن يحقق انجازا كبيرا في محاربة وباء كورونا، ولولا هذا النجاح لما عاد طلبة المدارس والجامعات وتم فتح معظم القطاعات.

ودعا عبيدات الطلبة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات والتباعد في القاعات الصفية والساحات، مع أخذ المطاعيم.

وأكد أن الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الرعاية لطلبتها، وتذليل العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة.

وحث عبيدات الطلبة على ضرورة المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الطلابية، لتنمية مهاراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ومسلح بالمعرفة والمبادئ والقيم.

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