عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن التفاهمات مع مستشفيات القطاع الخاص تم الاتفاق معها على أسعار مخفضة لا تؤدي لأي أعباء زائدة على وزارة الصحة.وبين عبيدات في حديث للتلفزيون الأردني أنّ التفاهمات ابتعدت عن مفهوم الربح والخسارة، مضيفاً "هذا ما هو مأمول من جميع القطاعات".ولفت وزير الصحة أن التفاهم الذي تم مع المستشفيات الخاصة سيتحول خلال يومين إلى اتفاقية ستوقع بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، مشيداً بهذا التفاهم ومؤكداً على أنه سيعزز التعاون المشترك بين القطاعين خاصة في مثل هذه الظروف.وأضاف "دائما هناك تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال علاج المرضى واليوم نمر في مرحلة استثنائية" مبيناً أنّ الأردن يمر بوباء وهناك ضغط على المؤسسات الصحية العامة، وأن توفير أسرة إضافية ستساعد في تخفيف العبء.كان قد أُعلن عن تفاهمات اتفقت عليها وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بتوفير ألف سرير عادي و150 سرير للعناية الحثيثة لعلاج مرضى كورونا.