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عبيدات : نوع جديد من فحوصات كورونا سوف يستخدم للمدارس

الإثنين، 04-01-2021 06:07 م

عبيدات : نوع جديد من فحوصات كورونا سوف يستخدم للمدارس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الإثنين،  أنه سيصل بعد نحو أسبوعين، نوع جديد من فحوصات كورونا إلى الأردن، وهو نوع سريع من الفحوصات، وسوف يستخدم للمصانع والمدارس والتجمعات الكبيرة.
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وبيّن عبيدات، أن المنحنى الوبائي يسير في الاتجاه الصحيح في ظل التزام المواطنين.

وقال إن التحدي الكبير خلال الفترة المقبلة سوف يكون من خلال وضع برنامج متكامل  للتطعيم بلقاح كورونا.

وأردف أن الأردن لديه كل الظروف المناسبة لإنجاح برنامج التطعيم في البلاد، مستدركا أن المطاعيم ستتوفر خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

 




 

 


 

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