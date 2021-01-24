عبيدات : هذا ما سيحدث في الشهرين المقبلين

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إنه وخلال الشهرين المقبلين ستتوفر كميات أكبر من لقاح كورونا في الأردن.وأشار عبيدات في تصريحات صحفية أن الأردن تعاقد مع عدد من الشركات التي تصنع لقاح كورونا، لتوفير عدد أكبر من اللقاحات، وبالتالي هذا سيمكن من تلقيح عدد أكبر من اللاجئين المقيمين في الأردن.وأكد عبيدات أنه لا فرق بين الأردنيين والمقيمين على أرض الأردن بإتاحة الخدمات والمرافق الصحية، وعند الحديث عن عملية التلقيح، نؤكد أن كل الأفراد لديهم الحق بالحصول على اللقاح دون التفريق بين المواطنين والمقيمين.وبيّن أن من لم تنطبق عليهم معايير الأولويات سيحصلون على اللقاح في المراحل المقبلة، موضحا ان برنامج التطعيم لن ينتهي بأسبوع أو بشهر، بل سيحتاج إلى أشهر.