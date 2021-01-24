الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة: 30% من المسجلين لأخذ لقاح مضاد للفيروس تخلفوا عن مواعيدهم

عودة تساقط الثلوج بالاردن يوم الخميس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاضي والشديفات والعليمات

مطالبة بشمول جميع الطلبة بصندوق دعم الطالب الجامعي

صناعة عمان تثمن قرار تفعيل يوم الصناعة في المدارس

الصحة العالمية تزود وزارة الصحة بـ 300 جهاز لوحي

رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة

تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الجزء المتبقي لطريق إربد الزرقاء العام الحالي

توضيح حكومي هام بعد انخفاض إصابات كورونا بالاردن

مطالبة بتثبيت جميع عمال المياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية

الأحد، 24-01-2021 05:33 م

عبيدات : هذا ما سيحدث في الشهرين المقبلين

1202114221955760444919


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إنه وخلال الشهرين المقبلين ستتوفر كميات أكبر من لقاح كورونا في الأردن.
اضافة اعلان

وأشار عبيدات في تصريحات صحفية أن الأردن تعاقد مع عدد من الشركات التي تصنع لقاح كورونا، لتوفير عدد أكبر من اللقاحات، وبالتالي هذا سيمكن من تلقيح عدد أكبر من اللاجئين المقيمين في الأردن.

وأكد عبيدات أنه لا فرق بين الأردنيين والمقيمين على أرض الأردن بإتاحة الخدمات والمرافق الصحية، وعند الحديث عن عملية التلقيح، نؤكد أن كل الأفراد لديهم الحق بالحصول على اللقاح دون التفريق بين المواطنين والمقيمين.

وبيّن أن من لم تنطبق عليهم معايير الأولويات سيحصلون على اللقاح في المراحل المقبلة، موضحا ان برنامج التطعيم لن ينتهي بأسبوع أو بشهر، بل سيحتاج إلى أشهر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
600dacbe58fdb

وزارة الصحة: 30% من المسجلين لأخذ لقاح مضاد للفيروس تخلفوا عن مواعيدهم

1202121164819476754731

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاضي والشديفات والعليمات

12202031175144929854438

صناعة عمان تثمن قرار تفعيل يوم الصناعة في المدارس

1611502201838

الصحة العالمية تزود وزارة الصحة بـ 300 جهاز لوحي

1611494712171

رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة

1057086134

تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الجزء المتبقي لطريق إربد الزرقاء العام الحالي

أخبار متعلقة
1220202717519463180762

وزير الصحة : انخفاض إصابات كورونا للاسبوع السابع على التوالي

12202026173113953487539

عبيدات : نوع جديد من فحوصات كورونا سوف يستخدم للمدارس

12202027162950485873972

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

1220202619613283898009

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

12202030135045242432858

ايعاز عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

1220201721419346355037

عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن