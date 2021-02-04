عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه فيما يتعلق بالإشاعات حول وجود حظر شامل جديد اننا لن نذهب للحظر الشامل، وليس خيارًا مطروحًا على الإطلاق، وليس من السهل اللجوء إليه، مضيفًا أن الحظر الشامل قرارًا حكوميًا مجتمعيًا، وليس مقتصرًا على وزارة الصحة.وأشار ان الوزارة لن توصي بالإغلاقات الكاملة، إدراكًا منها لحجم الانعكاسات على الاقتصاد وحياة المواطنين، قائلًا عندما كان الأردن بذروة حالات الاصابات لم نلجأ لهذا الخيار.وأكد عبيدات بهذا الصدد أنه لا صحة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون صحة.وأوضح أن الحكومة اتخذت عددًا من قرارات العودة التدريجية للقطاعات بشكل مدروس و ممنهج، بنسب معينة، كقرار العودة للمدارس.