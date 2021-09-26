عبيدات يثمن الدعم الذي تقدمه النرويج لقطاعات حيوية بالأردن

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، مع سفير مملكة النرويج لدى الأردن، أيسبين افينت ليندباك، والوفد المرافق، أوجه التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية وسبل تفعيلها.



وثمّن عبيدات، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور زيد عيادات، ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين، الدعم الذي تقدمه مملكة النرويج لقطاعات حيوية في الأردن كالقطاع الصحي والطاقة المتجددة.

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