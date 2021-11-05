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عبيدات يدعو إلى ضرورة تهيئة الطالب للتعليم عن بعد كطريقة واقعية

الجمعة، 05-11-2021 07:03 م

عبيدات يدعو إلى ضرورة تهيئة الطالب للتعليم عن بعد كطريقة واقعية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن فرع الجامعة الأردنية في العقبة تأسس بتوجيه ورعاية ملكية، بهدف تسهيل الدراسات العليا لأبناء الوطن في إقليم الجنوب، وتعزيز منظومة الاستثمار وتحقيق التطلعات لمشروع العقبة الاقتصادية الخاصة، باعتبار التعليم العالي ركيزة أساسية ومحورا هاما بتقدم المجتمعات وتطورها .

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس، أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية - العقبة، بحضور نائب الرئيس رئيس فرع العقبة الدكتور عامر سلمان.

وأضاف عبيدات وفق بيان صادر عن الجامعة اليوم، إن الفرع سيشهد خلال الفترة المقبلة جملة من الخطوات الرامية إلى دفع مسيرة تطوره على صعيد البنية التحتية وبناء الكليات الجامعية والبرامج والتخصصات الجديدة، إضافة إلى تحسين وتطوير العملية التدريسية ومعالجة التحديات التي تواجه الخطط والبرامج الأكاديمية.

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وشدد الدكتور عبيدات على أهمية تطوير التشريعات ذات العلاقة بالبحث العلمي والترقيات، وإعادة النظر ببعض البرامج التعليمية، المطروحة على مختلف المستويات وفق رؤيا مستقبلية متكاملة تخدم رسالة الجامعة وتسهم في تلبية طموحاتها وحاجات المجتمع المحلي أو الإقليمي أو العالمي، لافتاً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من ربط بعض الخطط والبرامج الدراسية المقررة عن بُعد مع الجامعة الأردنية في عمّان، واستحداث تخصصات جديدة، وتحسين البنية التحتية المتعلقة بمختبرات العلوم البحرية والدراسات العليا.

ودعا إلى ضرورة تهيئة الطالب للتعليم عن بعد كطريقة واقعية يتجه إليها العالم بأكمله حتى بعد النجاح في مكافحة فيروس كورونا، وعدم الاعتماد على أسلوب التلقين الوجاهي في التعليم، مشدداً على أهمية دور إدارة الفرع في إعداد خطط متكاملة وإعادة النظر بالبرامج ونتاجاتها وتوفير بيئة جامعية تعزز بيئة التعليم.

 

 

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