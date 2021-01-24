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عبيدات يعلن ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا في الأردن ويحذر المواطنين

الأحد، 24-01-2021 10:24 م

عبيدات يعلن ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا في الأردن ويحذر المواطنين

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  الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد إلى 162 إصابة لغاية الأحد، حسب وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات.
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وقال عبيدات، إنّ الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج اضافة لحالات محلية لمخالطين.

وأكد، أن سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة.

ودعا عبيدات، إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية.

 




 

 


 

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