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السبت، 09-04-2022 05:50 م

عبيدات يفتتح مركز حرثا القرآني

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات، إن التعليم كما بقية القطاعات في الأردن يواجه تحديات عديدة بات على الجهات المعنية أن تجد حلولاً مناسبة لها.

وأكد عبيدات خلال افتتاحه اليوم السبت، مركز حرثا القرآني بلواء بني كنانة بحضور النائب يحيى عبيدات، أهمية إعادة القيمة للعمل المنتج الذي تغيرت مفاهيم الكثيرين حوله باعتباره طريقا للحصول على المقابل المادي بعيدا عن الإخلاص والتفاني والمثابرة.

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