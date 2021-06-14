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عبيدات يقدم شهادته في قضية السلط الخميس القادم

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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 02:25 م

عبيدات يقدم شهادته في قضية السلط الخميس القادم

عبيدات
أرشيفية


الوكيل الاخباري - يقدم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات شهادته أمام المحكمة في قضية نقص الأكسجين في مستشفى السلط الخميس القادم.

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يذكر أن عدد الشهود المستمع إليهم وصل الى 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.


وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي وتتلخص احداثها بانقطاع الأكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.


 




 

 


 

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