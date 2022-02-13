عبيدات يكتب عن التوتر الأوكراني وسلة الغذاء الأردنية

الوكيل الإخباري - علق العين ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء السابق الدكتور هايل عبيدات حول مدى تأثير التوترات بين اوكرانيا وروسيا على سلاسل توريد الغذاء لدول العالم بشكل بما فيها الاردن .

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واشار عبيدات في منشور على صفحته على الفيسبوك ان المنتجات الزراعية تبلغ ٤٥٪؜ من إجمالي الصادرات الأوكرانية وتبلغ صادرات أوكرانيا من الذرة ٥.٢ مليار دولار، وزيت عباد الشمس ٣.٨ مليار دولار ، القمح ٣،٦ دولار ، فول الصويا وعباد الشمس ٢.١ مليار دولار .



وأضاف عبيدات أن أسواق أوروبا تشكل ٤٢٪؜ والصين ٧.٣٪؜ وروسيا ٦.٥٪؜ وتركيا ٥.١٪؜ ومصر ٤.٥٪؜ من صادرات أوكرانيا.



وبشأن القمح الذي يعد السلعة الهامة أوضح أن أبرز الدول المستوردة عربيا له هي مصر بنسبة ٣٤٪؜ولبنان ٥٠٪؜ والأردن ٨٪؜ وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستوردة للحوم والدواجن من أوكرانيا.



وتابع عبيدات "وعلى ضوء التوتر الحالي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والنفط والغاز كما هبطت أسعار أسهم أهم ست شركات أوكرانية في هذا المجال اضافة الى تأثيرات سلبية على الاستثمارات في ظل التوترات واجراءات السفر والعودة …وهناك توقعات بمزيد من الارتفاع لأسعار تلك السلع وبالتأكيد سوف ينعكس ذلك على الأسواق العالمية التي تعتمد على المنتجات الأوكرانية وسوف يتأثر المخزون الاستراتيجي لتلك الدول وكذلك اسعار النقل والشحن والتأمين …



واضاف عبيدات "اعتقد ان سلة الغذاء الاردنية في منطقة الأمان نظرا لتنوع اعتمادها على مصادر عديدة في الاستيراد اضافة لوجود مخزون استراتيجي من القمح وهي السلعة الأهم لمدة لا تقل عن ستة شهور" .



وذكر عبيدات أن من قبيل التحوط فإنه لا يوجد ما يمنع من المراجعة و اتخاذ المحاذير والإجراءات اللازمة لتفادي انعكاسات اطالة امد الازمة خاصة وأنها تصاحب جائحة كورونا وتحدياتها المختلفة .