الجمعة 26-02-2021
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الجمعة، 26-02-2021 12:07 ص

عبيدات يكشف شروط انتهاء تشديد الاجراءات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الخميس، إنّ نحو 400 ألف شخص سجلوا على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد كورونا.
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وأضاف عبيدات، عبر المملكة، أن نحو 150 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للفيروس جزء منهم تلقوا الجرعتين، حيث إن الجرعة الثانية للأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى مخزنة. 

مؤكدا أنّ اللقاحات التي تتوفر تستعمل بشكل مستمر على الأولويات التي حددت في برنامج التطعيم الوطني.

وعن الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها الأربعاء قال عبيدات إن انتهاءها، منوط بنسبة الالتزام بوسائل الوقاية سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت.

 




 

 


 

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