الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن صلاة التراويح وشهر رمضان

عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

أمانة عمان الكبرى تضيء مباني ومعالم تاريخية

تركيا تعلن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها

لبنان يمنح لقاح سينوفارم اذن الاستخدام الطارئ

المغرب يمدد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

الأمن العام يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

الإثنين، 01-03-2021 11:19 م

عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

2202124165530822281532


الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن حظر يوم الجمعة لوحده لا يكفي لحل الأزمة في سرعة الانتشار، والحكومة زادت ساعات الحظر لمدة ساعتين، لكن الأهم من كل هذا هو التزام المواطنين في ظل انتشار الوباء بسرعة أكبر خصوصا وأن الطفرة البريطانية أصبحت هي السائدة.
اضافة اعلان

وبالحديث عن حظر يوم الجمعة،  استغرب عبيدات من الاكتظاظات التي تحصل يوم الخميس، مؤكدا ان قرار الاستمرار بحظر الجمعة مرتبط  بالحالة الوبائية .

وأشاد وزير الصحة في تصريحات صحفية بالالتزام الكبير من قبل المصلين في صلاة الجمعة، مطالبا القطاعات الاقتصادية بالالتزام لتعود عجلة الاقتصاد إلى حركتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220212516509304693001

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن صلاة التراويح وشهر رمضان

r

أمانة عمان الكبرى تضيء مباني ومعالم تاريخية

220212315255546063464

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

220212815422129874172

الأمن العام يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة

10201818152738768640996

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1614625609379

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

أخبار متعلقة
1555

المرحلة الحالية تتطلب بيع جهاز فحص كورونا في الصيدليات - فيديو

7adfa680-9528-44a0-9cd7-e981eeb1dcd0

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

66

الجيش يواصل فتح الطرقات المغلقة بالثلوج ويوزع طروداً غذائية

220211894218711821476

اغلاق جميع طرق اربد المؤدية الى عجلون

EugAaYvXcAI0Nzn

رئيس الوزراء يتفقّد الأمن العام وأمانة عمان

220211220285388073526

ايعاز عاجل من وزير الاوقاف محمد الخلايلة