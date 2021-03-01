عبيدات يكشف شروط عدم الاستمرار بحظر الجمعة

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن حظر يوم الجمعة لوحده لا يكفي لحل الأزمة في سرعة الانتشار، والحكومة زادت ساعات الحظر لمدة ساعتين، لكن الأهم من كل هذا هو التزام المواطنين في ظل انتشار الوباء بسرعة أكبر خصوصا وأن الطفرة البريطانية أصبحت هي السائدة.وبالحديث عن حظر يوم الجمعة، استغرب عبيدات من الاكتظاظات التي تحصل يوم الخميس، مؤكدا ان قرار الاستمرار بحظر الجمعة مرتبط بالحالة الوبائية .وأشاد وزير الصحة في تصريحات صحفية بالالتزام الكبير من قبل المصلين في صلاة الجمعة، مطالبا القطاعات الاقتصادية بالالتزام لتعود عجلة الاقتصاد إلى حركتها.