عبيدات يكشف عن اجراءات حكومية خلال الأيام القادمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الوزارة ستقوم بتوقيع اتفاقية مع الجامعة الهاشمية، خلال الأسابيع القادمة، بهدف اعتماد مستشفى الزرقاء الحكومي حصرياً لكلية الطلب في الجامعة الهاشمية، موضحا ً أن الكوادر الطبية في كلية الطب بالجامعة سيقومون بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمراجعين في أقسام المستشفى كافة، بهدف سد النقص الموجود في بعض الاختصاصات، وذلك من خلال برامج الاقامة.وأوضح عبيدات أن الوزارة قامت بطرح عطاء لشراء جهاز قسطرة، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، والتعاقد مع أخصائيين في هذا المجال ، من أجل الارتقاء بواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد الكوادر الطبية والتمريضية في مركز صحي الظليل الشامل خلال الأيام القادمة، وإجراء الصيانة اللازمة للبنية التحتية للمركز وإعادة تأهيله بالشكل الملائم بما يتوافق مع المعايير الطبية اللازمة، بأقصى سرعة ممكنة.