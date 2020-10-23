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الجمعة، 23-10-2020 09:40 م

عبيدات يكشف عن سبب تأخر إعلان الإيجاز الصحفي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الوزارة تعمل بكل الوسائل على زيادة قدراتها الصحية وزيادة عدد الاسرة سواءً في القطاع العام والقطاع الخاص للتصدي للوباء لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بجودة عالية ومن تلك الوسائل دراسة انشاء مستشفيات ميدانية عند الحاجة لمن يحتاج الرعاية المتوسطة.

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واضاف الدكتور عبيدات، انه تم زيادة 300 سرير في المستشفيات كما وتم الطلب من مدراء المستشفيات الخاصة والجامعية زيادة اعداد الاقسام الخاصة بعلاج الحالات المصابة بكوفيد 19 وتمت الاستجابة لذلك ورفع اعداد الاسرة.

 

وبالنسبة للتأخير في إعلان النتائج اليومية لاعداد المصابين اليوم الجمعة، بين وزير الصحة، أن السبب كان لتكرار في بعض الاسماء والتي احتاجت لفلترة وتدقيق حتى يتم الإعلان عن الاعداد الحقيقية بدقة عالية وشفافية.


وقال الدكتور عبيدات، أنه بالرغم من إزدياد اعداد الاصابات الا ان الوضع لا يدعو للقلق والمستشفيات ما زالت تستطيع التعامل مع الحالات المصابة.


 




 

 


 

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