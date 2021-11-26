عبيدات يوجه رسالة لأهالي الطلبة

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

وجه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تحية لذوي الطلبة الخريجين من الجامعة الأردنية، مؤكداً وقوفه طويلا ومنحنياً شاكراً لهم تفهمهم أسباب عدم حضورهم الحفل.وقال عبيدات الجمعة، إن الجامعة الأردنية لا تسمح لنفسها بتجاوز القانون، فهي على مدار 60 عاماً تعلم وتمنح الدرجات العلمية، وان قامت بالخطأ وتجاوزت لا يمكن أن تكون الأخطاء مقبولة أو مغفورة.وأضاف أن الطلبة يبدأون اختبارهم الأهم والأصعب، فامتحان الحياة أكثر الامتحانات قوة ودقة، ولم يتم تجاوز الامتحانات الا اذا تم الاجابة على أسئلة مهمة، وعليهم اجتياز اختبار الأخلاق والانسانية وحب القريب والبعيد وحب الانسان لانسانيته دون تمييز بين دين أو عرق أو لون.