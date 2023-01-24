عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - قام رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم بجولة تفقدية للوقوف على سير الامتحانات النهائية، وأحوال الطلبة والمُدرّسين.



وقال عبيدات، وسط انشغاله بالحديث مع مجموعة من الطلبة ممّن أنهوا امتحاناتهم، إنه رغم كون الجولة روتينية، إلا أنها تكتسب أهميتها من مجيئها في وسط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ومن هذا المنطلق فإنه يرى أن من الاطلاع على سير الامتحانات وآلية إجرائها ونوعية الأسئلة ومدى رضى الطلبة واجب، لافتا إلى أنه اطلع خلال جولته على سلامة العملية وإجراءاتها، وقابل وأخذ رأي الطلبة عن مختلف جوانب الامتحانات، ليتلقى ردودا أبدت رضى كبيرا عن الأسئلة.



وأشار إلى أنه، بعد أن شهد بعينيه، وجد أسئلة الامتحانات متعددة بنماذج مختلفة وأساليب متنوعة تشير إلى تعددية طرائق تقديمها، الأمر الذي تسعى الجامعة إلى ترسيخه على الدوام.



وأفصح عبيدات للطلبة عن مدى أهمية الأيام التي يعيشونها، واصفًا إياها بأفضل الأوقات التي عليهم أن يجتهدوا ليقطفوا ثمارها.



ونقل لهم رؤيته المتمثلة في تغيُّر العالم، الذي بات يطالب بخريجين متميزين من أمثالهم، طالبا منهم مواصلة التميز، فهو السبيل لكي تجدهم الوظائف عوضا عن أن يبحثوا بأنفسهم عنها.



كما بيّن لهم جملة التحديات التي قد تعترضهم في المستقبل، ذاكرًا منها حقيقة أن أعداد المؤهلين للتوظيف أكبر من الشواغر المتوفرة في سوق العمل، لذا، طلب منهم ألا يلتفتوا سوى لدراستهم والتركيز على بقية امتحاناتهم.

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