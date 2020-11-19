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الخميس، 19-11-2020 09:37 ص

عبيدات يوضح بشأن تبرع مصنع العقبة بكمامات لوزارة الصحة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، إن الكمامات المتوفرة في الأسواق الأردنية، آمنة ولا يوجد فيها أي نوع من التلوث.

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وأضاف عبيدات، في تصريحات صحفية، أن مصنع العقبة، الذي سجّل إصابات بكورونا، تبرع بالكمامات لوزارة الصحة، في شهر آذار الماضي، ولمرة واحدة.


وأوضح أن المصنع حصل على المواد الأولية من مصدر آخر، وصنعها على شكل كمامات.


وبيّن عبيدات، أن أفضل ما نقوم به حاليا، لحماية أنفسنا وأهالينا والوطن، هو ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد.


ونوّه عبيدات، إلى أنه على الجميع ،الانتباه إلى التخلص من الكمامة بشكل صحيح، عبر إزالته من الخيط الذي على طرفها، وليس لمس داخلها أو سطحها الخارجي، ومن ثم وضعها في كيس.

 


 




 

 


 

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