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الأحد، 20-12-2020 07:53 م

عبيدات يوضح تطورات التعامل مع ازمة كورونا محلياً

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات الأحد، انه فيما يتعلق بتسجيل إصابات بالفيروس محليا إن" الحالات يتناقص أسبوعا بعد أسبوع ومؤشر إيجابيات الفحوصات بشكل عام يتناقص أسبوعيا لكن هناك تفاوت في بعض الأيام ومع ذلك نستطيع أن نقول أن الوضع الوبائي يسير بشكل صحيح ، هناك بعض الفروقات بين المدن وأعتقد أنه لا بد من التشديد على استعمال وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات المختلفة ، يجب التركيز على ذلك لأننا لم ننتهي من الوباء ، على العكس هذا التحسن يجب أن يعطينا للالتزام أكثر بوسائل الوقاية ."
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وفي حديثه عن المطاعيم قال عبيدات إن الحكومة ووزارة الصحة ارتأت أن تنوع مصادر المطاعيم وأن لا يتم الاتفاق على مطعوم من شركة واحدة وهذا أمر مهم لأسباب متعددة منها التأكد من توفر اللقاح بالوقت المناسب وإحضاره لداخل المملكة لذلك كان لا بد من التعاقد مع أكثر من جهة بهذا الخصوص. 

"لغاية الآن لدينا اتفاقية مع ائتلاف كوفاكس وهذا الائتلاف في اليومين الأخيرين أعلن  عن الشركات التي تعاقد معها لتأمين ما يقارب ملياري جرعة من اللقاح وستوزع على مجموعة من الدول التي يضمها هذا الائتلاف والأردن سيحصل على الحصة في المرحلة الأولى وبنسبة جيدة وخلال الربع الأول من العام القادم لكن هناك اتفاق على تغطية 10% من السكان أي شراء مليوني جرعة لتغطي مليون مواطن" وفق عبيدات .

وتابع عبيدات: "فايزر لدينا اتفاقية تلزمهم ب 5% من السكان وقد تزيد عن 5% يعني لتغطية 500 ألف مواطن أي مليون جرعة من فايزر وهناك أيضا اتفاقيات أولية مع بعض الشركات مثل جونسون أند جونسون وأسترازينيكا واتفاقياتنا مع هذه الشركات تعطينا الحق بالأولوية حال توفر اللقاح ."

وبخصوص اللقاح الصيني قال عبيدات إن "دولة الإمارات العربية لديها دراسات عن اللقاح الصيني وهذه الدراسات موجودة عندها وأعلنت عن بعض نتائجها وقامت بإرسال النتائج إلى مؤسسة الغذاء والدواء التي تدرس بدورها إمكانية إعطاء رخصة طارئة لهذا المطعوم".

 




 

 


 

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