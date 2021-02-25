عبيدات يوضح حول إجراءات شهر رمضان وموعد وقف حظر الجمعة

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة، نذير عبيدات أنه "من الصعب التكهن بشأن استمرار الإجراءات الجديدة، حتى شهر رمضان المبارك، لأن هناك عامل مهم هو الالتزام".وحول استمرار الإجراءات حتى إشعار آخر، ذكر عبيدات، "لدينا دراسات تعطينا فكرة إلى أين نحن ذاهبون، ونستطيع إعلان موعد وقف الإجراءات".واستدرك بالقول، "لكن الأمر مرهون بعامل مهم هو التزام الجميع، لو كنا واثقين أن الالتزام في أعلى درجاته، سنعلن المدة".وأشار عبيدات، إلى أن "عدم ربط الإجراءات الجديدة بسقف زمني لا يعني نية الحكومة الإطالة من مدتها".